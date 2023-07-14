İzmir'de Narlıdere Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Sahilevleri bölgesinde, Sahilevlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile birlikte çevre duyarlılığı yaratmak için afişler hazırladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak ve özellikle deniz kıyısında çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Sahilevlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile birlikte çeşitli afişler hazırladı.

‘Temiz bir çevre, güzel bir gelecek için yere atma, çöpe at’ sloganıyla hazırlanan afişlerde; ‘Buraya yalnızca anılarımızı bırakalım’, Buraya yalnızca stresimizi bırakalım’, Sahilimizi temiz, denizimi mavi tutalım’ ve ‘Sahilimizi koruyalım, izmaritleri yere atmayalım’ sözleri yer aldı. Narlıdere Belediyesi ile Sahilevlerini Koruma ve Geliştirme Derneği işbirliği ile Sahilevleri’nin en uğrak bölgelerine asılan afişlerle vatandaşlara ‘çevremizi birlikte koruyalım’ çağrısı yapıldı.

ÇEVREMİZİ BİRLİKTE KORUYALIM

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, özellikle yaz aylarının gelmesi ile vatandaşları sahil kenarlarına akın ettiğini belirterek, “Narlıdere'miz sınırları içinde yer alan Sahilevleri de yaz akşamlarında vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Çevre sorunlarının çözümü konusunda belediyelere yani bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha temiz bir Narlıdere oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu konuda halkımızın da bizlere sağladığı geri dönüşlerle başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çevre sorunlarını azaltmak, önlemek ve engellemek noktasında bizler kadar yurttaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, en iyi temizliğin hiç kirletmemek olduğunu unutmayalım” dedi.

Sahilevlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sema Pehlivan ise, duyarlı halkımızla birlikte çok kısa bir sürede Narlıdere’yi, Sahilevlerini, İzmir’in en temiz bölgesi yapabileceklerini söyledi.