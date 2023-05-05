Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 14 Mayıs seçimleri öncesinde cadde cadde, sokak sokak dolaşmaya ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Engin, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Türkiye’nin kaderini belirleyecek seçimler öncesinde saha çalışmalarına ve mahalle gezilerine devam ediyor.

Başkan Engin, Narlıdere’yi karış karış dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Engin, Türkiye’nin geleceği için 14 Mayıs’ta herkesin sandığa gitmesi gerektiğine dikkat çekerek herkesi demokratik hakkını kullanmaya, oy vermeye davet etti.

KADINLARLA BULUŞTU

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in ilk durağı belediye işletmesi olan Park Orman Tesisleri oldu. Başkan Engin burada, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve CHP Narlıdere Kadın Kolları Başkanı Ömür Gürokur ile birlikte STK ve yöre derneklerinin kadın başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Narlıdere Belediye Başkanı Engin’in CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile birlikte ikinci durağı Narlıdere Briç İhtisas Spor Kulübü oldu. Başkan Engin burada vatandaşlarla bol bol sohbet etti, onların talep ve önerilerini dinledi.

Parti örgütüyle birlikte saha çalışmalarını tüm gün sürdüren Başkan Engin, Briç İhtisas Kulübü’nün ardından bir diğer durağı Atatürk ve 2.İnönü Mahalleleri oldu. Burada kahveleri, esnafı dolaşan ve yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Engin, halkın değişim isteğine kulak verdi.

“HERKES OYUNU KULLANMALI”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 10 gün sonra ülke olarak Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gideceklerini belirterek, “14 Mayıs’ta ciddi bir demokratik sınav vereceğiz. Adil ve şeffaf bir seçim süreci geçireceğimize inanıyorum. Bu seçim, tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesi gereken bir seçim olacak. Çocuklarımızın, kadınların geleceğini düşünmeliyiz. Bu seçimde ‘ne fark eder sandığa gitmiyorum’ deme hakkımız yok. Hep birlikte başaracak, bu seçimi katılımla kazanacağız” dedi. Başkan Engin, “Her gün esnafımızla ve halkımızla buluşuyor, kapı kapı dolaşıyoruz. Halkımızın değişim talebini ve en büyük sıkıntısının geçim derdi olduğunu görüyoruz. Unutmayalım ki Türkiye iyi yönetilirse hepimiz kazanırız. Maaşımızı tamamen kiraya verdiğimiz, çarşı pazarda düşünmeden alışveriş yapabildiğimiz bir Türkiye’ye ancak liyakatlı kadrolarla, doğru insanlarla kavuşabiliriz. Sofralarımıza bereketi, ülkemize baharları hep birlikte getireceğiz” dedi.