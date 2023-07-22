İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz yoluyla araç taşımacılığında girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle İZDENİZ feribotlarının ücret tarifesini düzenledi. UKOME’de oy birliği ile alınan karar doğrultusunda yarından itibaren motorlu taşıtlar için yeni ücret tarifesi geçerli olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oy birliği ile alınan kararla İZDENİZ bünyesindeki araba vapurlarının ücret tarifesini güncelledi. 22 Temmuz Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesiyle motosiklet biniş ücreti 20 TL’den 30 TL’ye, otomobil biniş ücreti 65 TL’den 80 TL’ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL’den 185 TL’ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL’den 400 TL’ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL’den 700 TL’ye yükseltildi.

Akaryakıta yüzde 50 zam geldi Feribot ücret tarifesinde son düzenlemenin yapıldığı tarihten bugüne motorin fiyatı yaklaşık yüzde 50, ABD Doları yüzde 42, Euro ise yüzde 49 arttı. Deniz ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için hazırlanan yeni tarifedeki zam oranı ise ortalama yüzde 34’te tutuldu. En çok biniş yapan binek otomobillerin geçiş ücreti yüzde 23 artırıldı.

En ucuz taşıma ücreti İzmir’de Gemilere biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmıyor. Bisikletli yolcular ise 5 kuruş biniş ücret ödemeye devam edecek. Farklı kentlerde deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerle karşılaştırıldığında mil başına en düşük taşıma ücreti halen İzmir’de uygulanıyor.

Büyükşehir’den dev sübvansiyon Deniz ulaşımını desteklemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşınan her araç için, yaklaşık iki araç taşıma bedeli kadar sübvansiyon sağlayacak.