İGE’nin koordinasyonunda; Eximbank ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin desteğiyle Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Odeabank ve Yapı Kredi sponsorluğunda gerçekleşen İhracatın Finansmanı Buluşmaları etkinliği 350’ye yakın ihracatçının katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), ilk kefaletini verdiği Mart 2022’den bu yana ekonominin lokomotifi olan ihracatçılara sağladığı desteğin yanında, finansmana erişim sürecinde kredi alanlar ile kredi verenlerin buluşma noktası olma rolünü üstleniyor.

İGE’nin koordinasyonunda; Eximbank ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin desteğiyle Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Odeabank ve Yapı Kredi sponsorluğunda gerçekleşen İhracatın Finansmanı Buluşmaları etkinliği 350’ye yakın ihracatçının katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi.

İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz etkinliğin açılış konuşmasında yaptığı değerlendirmede “Ülkemizdeki yapısal sorunlardan birisi olan sermaye yetersizliği nedeniyle ihracatçılarımız dış kaynağa ve özellikle banka kredisine ihtiyaç duyuyor. İGE olarak varlık sebebimiz verdiğimiz kefaletler ile bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak. Bunun için tüm alt yapımızı hazır hale getirdik ve güçlü sermaye yapımızla kısa sürede 40 Milyar TL’nin üzerinde krediye kefalet verdik. Bu etkinlikten de anlaşılacağı üzere; İGE’yi sadece kefalet veren bir kurum olarak değil, aynı zamanda finansmana erişim sürecinde kredi alanlar ile kredi verenlerin buluşma noktası olarak da konumlandırdık.’’ dedi.