İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenlere akın eden İzmirliler, efelerin oyunlarını ilgiyle izledi.İZMİR (İGFA) - Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları büyük coşkuyla yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bundan 101 yıl önce atalarımız Büyük Taarruzla taçlanan bağımsızlık yürüyüşünü, 9 Eylül 1922’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuyla tamamladı. Bu mücadele aynı zamanda dünyada ezilen ve sömürülen milletlere bir umut oldu. Azim ve kararlılıkla vatanını savunan, birlik içinde bir milletin bağımsızlık tutkusu önünde hiçbir gücün duramayacağını, atalarımız tüm dünyaya gösterdi” dedi.

“9 Eylül barışın ilk günü olarak tarihe geçti” 9 Eylül’ün İzmir ve ülkemiz için sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir hürriyet ve bağımsızlık öyküsünün sembolü olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Atalarımızın özgürlük aşkı ve inancı, bize Cumhuriyetimizin kapısını araladı. İşte bu yüzden İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. Atalarımız canlarını vererek, kanlarını akıtarak bu toprakları bize miras bıraktı. Ve bu büyük zaferin meyvesi barış oldu. 9 Eylül savaşın son, barışın ise ilk günü olarak tarihe geçti. Atatürk iradesini daima dünya halkları arasındaki barışı büyütmekten yana kullandı. Savaştan henüz çıkmış bir devletin politikasını ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ olarak tarif etti. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk, savaşların olduğu kadar barışların da kahramanıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in ‘barışın tatlı güneşi’ olarak andığı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken yine bir araya geleceğiz. Ve bu toprakları karanlığa hapsetmek isteyenlere karşı bir kez daha irademizi ortaya koyacağız. Çünkü biz Atatürk'ün bağımsızlığı, Cumhuriyet’i emanet ettiği gençliğiz! Çünkü biz kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’iz. İçinden geçtiğimiz zor koşullar bizim için bir engel değil, olsa olsa cesaretimizin kaynağıdır” diye konuştu.

“Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” Cumhuriyet vurgusu yapan Başkan Soyer, “9 Eylül’den aldığımız güç ve ilhamla, asırlık Cumhuriyet çınarının gövdesine daha büyük bir azimle sarılacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle ve barışla taçlandıracağız. Tüm bunlara duyduğum sonsuz inançla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm yol arkadaşlarını derin bir saygı ve rahmetle anıyorum. Atalarımızın canları pahasına kazandığı şanlı zaferin ve kurtuluşumuzun simgesi olan 9 Eylül’ün 101. yılı kutlu olsun. Yaşasın bağımsızlığımız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” dedi.

Kutlamalar halk dansları ekiplerinin zeybek, çeşitli dans gösterileri ve etkinliklerle devam etti.