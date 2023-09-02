T\u00fcrkiye\u2019de bu y\u0131l \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc d\u00fczenlenecek olan \u201cMasal Fabrikada \u015eenli\u011fi\u201d \u0130zmir Torbal\u0131 Laber Kimya & \u0130va Natura \u00dcretim Tesisleri\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\u0130ZM\u0130R (\u0130GFA) -\u00a023 Eyl\u00fcl Cumartesi g\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015fecek olan etkinlikte; de\u011ferli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar ve masal anlat\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131 ile mitlerde her daim g\u00fczelli\u011fe \u00f6vg\u00fc yap\u0131lan masallar anlat\u0131lacak.\nHem yeti\u015fkinlere hem de \u00e7ocuklara hitap edecek masal \u015fenli\u011fi, kendin yap at\u00f6lyeleri ile birlikte Anadolu\u2019nun sakl\u0131 oyunlar\u0131na vurgu yapacak\u2026