İzmir Narlıdere'de 4 bloklu site meydana gelen yangınla alevlere teslim oldu. Yangına müdahale sürüyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de oturduğu sitede bulunan dairenin de yangında alevlere teslim olduğu öğrenildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü toma ekipleri tarafından müdahele sürüyor.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, an itibarıyla herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmadığı kaydedildi.

Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten AFAD, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Yangın haberi ardından İzmir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, an itibariyle can kaybı olmadığını, panikle balkondan atlayarak yaralananların bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sn. @kasapoglu ile Valimiz Sn. @yskosger, Narlıdere ilçemiz Yenikale Mahallesi'ndeki bir sitede çıkan yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, yangında bu saat itibarıyla can kaybı olmadığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. pic.twitter.com/Poz3kUbebF — T.C. İzmir Valiliği (@izmirvaliligi) April 27, 2023

Bu arada söz konusu sitede ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de oturduğu öğrenildi. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, komşularına 'geçmiş olsun' mesajını iletti.