İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak sanatçılarının çalışma koşullarını iyileştiriyor. Yaratıcılığını sokakta özgürce sergilemek isteyen sanatçılara, "Sokak Sanatçısı Kartı" verilecek. Sanatçılar, başvuru sonrası belirlenen alanlarda performanslarını sergileyebilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak sanatçılarının çalışma koşullarını iyileştirmek ve hizmet standartlarını yükseltmek için örnek adım attı. Günlük yaşamın içinde sanatın daha çok yer alması için 'Sokak Sanatçısı Kartı" uygulaması başlayacak. Böylece yurttaşların sokakta sanatla buluşması adına hem ideal koşullar sağlanacak hem de sokak sanatçıları yasal yollarla performanslarını sergileyebilecek. Yönetmelik kapsamında ayrıca ses yükseltici kullanarak sanat icra etmeye belli kısıtlamalar getirilecek. Kart almak için başvuru www.izmir.art sitesinden yapılabilecek. Sokak Sanatçısı Kartları, Nisan ayı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

Sokak sanatçıları komisyonu oluşturuldu İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sokak Sanatçısı Kart başvurusu için gelen başvuruları değerlendirmek üzere Sanat Komisyonu oluşturdu. Komisyonda Sokak Sanatçıları Derneği, İzmir Müzisyenler Derneği, İzmir Sahne Çalışanları Derneği, İzmir Müzisyenler ve Sahne Çalışanları Derneği, İzmir Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği temsilcileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı çalışanları da yer alıyor.

39 nokta belirlendi Kart sahibi sanatçılar, İzdeniz, İzmir Metro ve Tram İzmir’e ait vapur, metro, tramvay ve bu araçlara ait iskele ve duraklarda performanslarını belirlenen gün, saat ve yerlerde sergileyebilecek. İzmir’in 39 ayrı noktasında ses yükselticisi ile müzik yapılmasına olanak sağlanacak. Bu noktalar ise Fahrettin Altay Metro İstasyonu girişi, koridoru ve turnikeler bölgesi, Karantina Meydanı, Tarihi Asansör girişi, Üçyol Metro İstasyonu Betonyol girişi, Üçyol Metro İstasyonu Karabağlar girişi, Evka-3 Metro İstasyonu girişi, Bornova Metro İstasyonu Girişi, Bornova Küçükpark, Bornova Büyükpark, Bornova Büyükpark giriş yolu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı 1’inci giriş, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı 2’inci giriş, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ana giriş, Bayraklı Üst Geçidi sahil çıkışı, Bayraklı Üst Geçidi Sevgiyolu girişi, Alsancak İskelesi liman tarafı, Alsancak İZBAN İstasyonu önü, Gündoğdu Meydanı, Bostanlı Balıkçı Barınağı Bostanlı İskelesi tarafı, Bostanlı Seyir Terası, Konak Pier-Pasaport Kordonboyu, Konak Pier yanı, Goethe Enstitüsü önü, Göztepe İskelesi önü, Bostanlı İskelesi önü, Kızlarağası Hanı önü, Göztepe Metro İstasyonu girişi, Göztepe Metro İstasyonu giriş koridoru, Buca Hasanağa Bahçesi, Buca Forbes Caddesi, Buca Migros mağazası önü, Çiğli İZBAN İstasyonu önü, Konak Tramvay İstasyonu önündeki tentelerin altı, Gaziemir İZBAN İstasyonu, Gaziemir Meydanı, Sarnıç İZBAN İstasyonu, Bornova Bölge Metro İstasyonu olarak belirlendi.