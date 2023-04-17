İzmir Suluoya Ressamları Derneği, Dünya Sanat Günü'nü kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Suluboya Ressamları Derneği, Dünya Sanat Günü’nü 27 katılımcı üye ile birlikte kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. “Kitap Kafeterya” Ahmet Piriştina Kent Kitaplığı’nda gerçekleştirilen kutlamada konuşan İzmir Suluboya Ressamları Derneği Başkanı Mona Muzo, “Dernek olarak ve derneğimizin çatısı altındaki “Art İstasyon Plastik Sanatlar Grubu” üyeleriyle birlikte harika bir suluboya ve kağıt işleri etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan sanatçılarımız performanslarını dünya sanat gününe atfen, barış mutluluk ve yoğun bir sanatsal coşku ile tamamladık” dedi.

Etkinliğe şu isimler katıldı:

Yönetim kurulu üyeleri Nilay Dirlik, Müzeyyen Gökmen ve GülferTellaloğlu, Turan Enginoğlu, Ayla Erdoğ Çetin, Aylin Kozak Karaçar, Ayten Güreşci, Baksen Çeliker, Bercis Kızıltan, Biran Özaksoy, Halil Bayık, Huriye Tamer, Hülya Sayılgan, Mualla Yorgancıoğlu, Mustafa Demircioğlu, Nahide Köseoğlu, Nedime Bayat, Nermin Yoldaş, Nimet Topkaç, Osman Yıldırım, Saime Yıldırım, Sinan Tımrıç, Sevinç Seles, Tevhide Erkuloğlu, Yasemin Düz, Zekiye Erçin.