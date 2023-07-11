İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk birleşiminin ardından yapılan İZSU Olağan Genel Kurulu’nda su tarifelerinde düzenlemeye gidildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in idaresinde yapılan İZSU Olağan Genel Kurulu’nda su tarifelerinde düzenlemeye gidildi. İZSU Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2022’de hayata geçirdiği tarifelerin aylık ÜFE oranında düzenlenmesi yönündeki uygulamaya Sayıştay’ın uygun bulmaması nedeniyle son verildi. Yılda iki kez artış yapılmasına yönelik karar uyarınca 1 Ağustos 2023’den itibaren geçerli olacak yeni tarife kapsamında yüzde 43,47 oranında artış yapıldı.