İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu Osmaniye’de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için desteklerine devam ediyor. İzmirli üreticilerin yetiştirdiği, bölge iklimine uygun ve gelir getirici 20 bin zeytin fidanı Osmaniyeli çiftçilere dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentleri “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla yeniden ayağa kaldırma hedefiyle Osmaniye’ye tarımsal destekler devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üretimin sürdürülebilirliğini ve çeşitliliğini artırmak için, bölgenin doğal yapısına uygun 20 bin zeytin fidanını Osmaniye’ye ulaştırdı.

“Ebedi dostluğumuzun simgesi olacak” Başkan Tunç Soyer, depremin yaralarını sarmak için genel koordinasyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Osmaniye'ye desteklerin süreceğini belirterek “Deprem felaketinden bu yana Osmaniye bizim kardeş kentimiz. Osmaniye’ye her türlü desteğimiz sürecek. Pandemi ve depremler tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplumun bu yıkımın etkilerinden bir an önce kurtulması için üretimin sürmesi gerekiyor. Geçen hafta Hataylı üreticilerin isteği üzerine süt tankları göndermiştik. Osmaniyeli üreticilerimizi de başta fıstık ve ürünleri olmak üzere destekliyoruz. Bu zeytin fidanları aynı zamanda ebedi dostluğumuzun simgesi olacak” dedi.

Üretilen ürünleri de alacak İzmir’de faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifleri tarafından yetiştirilen 20 bin zeytin fidanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak Osmaniye’deki üreticilere dağıtıldı. Osmaniyeli çiftçiler, zeytin fidanlarını toprakla buluşturarak elde edilen mahsulleri kooperatifler aracılığıyla işleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri yine kooperatifler aracılığıyla alarak hem destek olacak hem de Osmaniye ürünlerinin tanıtılmasını sağlayacak.

Geçici değil kalıcı destek İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından 11 Büyükşehir Belediyesi içinde eşleştiği Osmaniye başta olmak üzere yıkım yaşanan illerde tarımsal hasar tespitleri yaptı. Bu kentlerde faaliyet gösteren kurum, kuruluş, birlik ve kooperatiflerle temasa geçip geride kalan 3 ayı aşkın sürede destek olmaya devam etti. Köylere yem, gıda, erzak gibi birçok ihtiyacı ulaştıran ekipler, kooperatiflerin yeniden ayağa kaldırılması için seferberlik başlattı. Osmaniye’de yer fıstığının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için yer fıstığı ezme ve yağ çıkarma makinesi verildi. Dokuma tezgahları yeniden canlandırıldı. Kooperatiflere tamirat ve tadilat desteği verildi.