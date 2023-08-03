İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Sema Mete’nin de yer aldığı Türkiye Ümit Milli Takımı, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judo sporcusu Sema Mete, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'ndan altın madalya ile döndü.23-28 Temmuz tarihlerinde Slovenya’nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda judo karışık takımıyla tatamiye çıkan Mete’nin yer aldığı Ümit Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Bir altın bir bronz madalya almıştı Milliler, ilk maçında Almanya'yı 4-2 yenip çeyrek finale çıktı.Yunanistan'ı 4-0 yenerek son dörde kalan ay-yıldızlı ekip, Fransa'yı 4-2, Azerbaycan'ı ise 4-0 yenerek şampiyonayı zirvede tamamladı. Sema Mete, son olarak 9-11 Haziran tarihlerinde Makedonya’nın Krushevo kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda da bir altın ve bir bronz madalyanın da sahibi olmuştu.

“Daha iyi yerlere gelmek için çabalıyorum” Yedi yıldır judo yaptığını ve kısa süreç içerisinde başarılı olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç sporcu Sema Mete, “2019 ve 2020'de Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, 2022 ve 2023'te Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim.İlk uluslararası deneyimimde altın madalya kazanmak beni çok hırslandırdı.Sağlıklı yaşam için başladığım judoya artık daha çok sarıldım.Hayatımın yüzde 90'ı judo oldu.Her gün iki antrenman yaparak daha iyi yerlere gelmek için çabalıyorum” dedi.