İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla İzmir Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğinde, “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli ve Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Millî Mücadele’de Batı Cephesi Sergisi” isimli program düzenlenecek. İzmir İktisat Kongresi Merkezi’nde yapılacak olan program, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 12.30’da gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir İktisat Kongresi Merkezi, “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli ve Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Millî Mücadele’de Batı Cephesi Sergisi” isimli programa ev sahipliği yapacak. İzmir Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğinde düzenlenecek olan etkinlik, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 12.30’da gerçekleştirilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilecek olan 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli’nde, DEÜ Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Çelebi tarafından, 30 Ağustos Zaferinden 9 Eylül İzmir’in kurtuluşuna kadar olan Milli Mücadele dönemi ve İtalyan kamuoyunda İzmir’in kurtuluşu hakkında bilgiler içeren sunumlar yapılacak.

“TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir’in kurtuluşu sürecine ve Milli Mücadele dönemine ışık tutacak programın halka açık olduğunu vurgulayarak, “Bağımsızlık destanımızın taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin daha da güçlendiği 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu’nun 102'nci yıl dönümünde, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak birtakım etkinliklerle bu kutlu günü anıyoruz. Onlardan biri olan ve tüm İzmirlilerin de katılabileceği 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Paneli’nde, değerli konuklarımızın anlatımlarıyla dönemin ruhunu hep birlikte bir kez daha yaşayacak ve bağımsızlığımızın önemini kavrayacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, adını bu anlamlı günden alan bir yükseköğretim kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.