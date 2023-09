İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yüzme sporcusu Emre Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tarihi bir başarıya imza attı. New York'un 47 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası parkurunu 7 saat 3 dakika 50 saniyede yüzdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzme sporcusu Emre Erdoğan, New York’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101’ini yıl dönümünde büyük bir başarıya ulaştı. Emre Erdoğan, 20 köprüden oluşan New York'un 47 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası parkurunu 7 saat 3 dakika 50 saniye ile yüzdü.

Daha önce Çanakkale, Marmaris, Datça ve Kaş gibi ulusal organizasyonlarda defalarca Türkiye şampiyonu olan, Cebelitarık Boğazı, Manş Denizi, Katalina ve Tsugaru Boğazları'nı başarıyla yüzen Erdoğan, Manhattan Adası parkuru tamamlayarak "Üçlü Taç" (Triple Crown) unvanını alarak dünya 9'unculuğuna yükselmiş oldu.