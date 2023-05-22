İzmir İmam Hatipler 2. Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü koordinesinde Geleneksel Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği; teknoloji, spor ödülleri ve çadır alanı olmak üzere 3 ayrı alanda imam hatip okullarının yanı sıra Ortaöğretim, Mesleki Teknik Eğitim, Temel Eğitim ve Özel Eğitim ve Rehberliğe bağlı okul ve kurumların katılımlarıyla düzenlendi.

Şenliğe; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan şenliğe 1500 öğrenci 152 öğretmen 34 okul katıldı. Okulların stantlarında; bilimsel ve teknolojik, sosyal, kültürel sanatsal ürünler, AB projeleri, E-Twinning, Teknofest ve Araştırma Proje Mateyalleri, TÜBİTAK 4006, Bilim Fuarı gibi etkinliklerde yer alan eserler sergilendi.

İzmir İmam Hatipler Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu “İmam Hatip okullarımızda yürütülen robotik kodlama teknoloji bilim kültür ve sanat ürünlerinin sergilendiği bu şenlikte bir kez daha öğrencilerimizle gurur duyduk. Bu çalışmaların her yıl biraz daha artarak devam edeceğine inanıyoruz. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ise konuşmasında; Türkiye Yüzyılı'nın geleceğinin teminatının bugün bu salonda bu bahçede bu sahada vücut bulduğu vurgusunu yaparken İmam Hatip Okulları'nın geldiği noktada bilimde teknolojide kültürde sanat ve sporda öncü okullar haline geldiğini gelecek hedefinde okulların sadece Türkiye’de değil Dünya’da da örnek okullar olacağına inancının tam olduğunu söyledi.