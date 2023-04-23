Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nin Adıyaman’da inşa ettiği Çadır Yaşam Alanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.KOCAELİ (İGFA) - Çadır Yaşam Alanı’nda gerçekleşen programda konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Deprem sonrasında bizi yalnız bırakmayıp bu çocukların annesi olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de selam gönderiyoruz. Fatma Başkan iyi ki varsın” dedi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş dahil 10 ilde meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmit Belediyesi, Adıyaman’da kurduğu Çadır Yaşam Alanı’nda da faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediyesi Çadır Yaşam Alanı’nda depremzede çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doya doya yaşadı.

“DEPREM 23 NİSAN'I KUTLAMAYA ENGEL DEĞİL”

Okulların kapalı olması nedeniyle Çadır Yaşam Alanı’nda düzenlenen 23 Nisan törenleri, İstiklal Marşı ile başladı. ‘Deprem 23 Nisanı kutlamaya engel değil’ sloganı ile gerçekleşen törenlere CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve eşi de katıldı. Resim yarışması, şiir okuma etkinlikleri ve Tiyatro 262 ekibinin gösterileri gibi birçok etkinliğe sahne olan 23 Nisan kutlamalarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Törenler sonunda resim yarışmasında dereceye giren Ela Azra Akın, Mert Özkan Yalçın, Eda Sekman, Toprak Küçükboğa’ya ödülleri takdim edildi.

“FATMA BAŞKAN BU ÇOCUKLARA ANNELİK YAPTI”

İzmit Belediyesi Çadır Yaşam Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Adıyaman CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bu çadır kentin inşasında ve deprem sonrasında bize bu ortamı sağlayıp bizi yalnız bırakmayan, bu çocukların annesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de selam gönderiyoruz. Fatma Başkan iyi ki varsın. Sen bu çocukların hepsine annelik yaptın. Şehrim adına size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Sizin bayramınızı kutluyorum” dedi.