Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığıyla çocukların içindeki yaratıcılığı ve sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Çocuk Sinema Okulu’nda yeni dönem başvuruları 31 Temmuz Pazartesi günü başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığında; çocukların sinema alanındaki yeteneklerini, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını artırmak adına Çocuk Sinema Okulu kapılarını çocuklara yeniden açıyor. Çocukların kamera önünden kamera arkasına toplam 8 farklı ders içeriği ile eğitim alacağı Çocuk Sinema Okulu başvuruları 31 Temmuz itibariyle başlıyor.

8 FARKLI DERS İÇERİĞİ

Kamera önü, oyunculuk, senaryo, yönetmenlik, kamera eğitimi, film analizi, montaj ve kurgu, dublaj, ışık ve ses eğitimlerinin verileceği Çocuk Sinema Okulu, çocukların çok sevdiği Kral Şakir çizgi filmindeki Fil Necati seslendirmeni ve Çocuk Sinema Okulu yapımcısı, oyuncu Emre Turanlı süpervizörlüğünde gerçekleşecek.

İLK DERS 26 AĞUSTOS’TA

Çocuklar, 3 ay sürecek olan eğitimlerini, muhteşem bir gala ile taçlandıracak. Çocukların hayal gücünü zorlayarak kendi içindeki yeteneklerini ortaya çıkarma şanslarını bulacağı Çocuk Sinema Okulu’nda eğitim almak isteyen 7-14 yaş arasındaki çocuklar 31 Temmuz-11 Ağustos Temmuz tarihleri arasında izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. 18-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan seçmelerin ardından ilk ders 26 Ağustos’ta başlayacak.