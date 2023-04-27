İzmit Belediyesi yöneticileri, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görev yapan ebeleri ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

İzmit Belediyesi, 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nda kentte görev yapan ebeleri unutmadı. Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Koordinatör Ozan Aksu, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de haftalarını kutladı. Heyet Başhekim Vekili Aziz Çardak’ı da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ardından Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halil Kaçar ile görüşen belediye yetkilileri, hastane çalışanlarına da kolaylıklar diledi.