İzmit Belediyesi, evde temizlik hizmeti ile vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; sosyal belediyecilik anlayışıyla evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmetine başladı. İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden; sosyal izolasyona maruz kalan ve hane için bakımını gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üzeri veya herhangi bir engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar hizmetten faydalanabilecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar izmitkardeseller.com adresinden evde temizlik butonu işaretleyerek, Belsa B Blok 2.Kat’ta yüz yüze veya telefon üzerinden 0216 318 00 00-4214-4218-4217-4220 dâhili numaralardan başvurular yapabilecek.