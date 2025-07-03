Kocaeli İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi ile Orhan Mahallesinin sınırında bulunan Huzur Sokak’ta tehlike oluşturan istinat duvarının yerine yenisini inşa ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Turgut Mahallesi ile Orhan Mahallesi sınırında yer alan Huzur Sokak’ta bulunan mevcut istinat duvarının tehlike oluşturması üzerine harekete geçti. Yenileme çalışmaları çerçevesinde, mevcut istinat duvarının yerine daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir duvar inşa ediliyor. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Celal Hülür, Erdem Arcan, Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen alana giderek çalışmaları yerinde inceledi.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan çalışmalara dair yaptığı açıklamada, “İzmit’in her mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor. Orhan Mahallesi Huzur Sokakta istinat duvarı yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu alan geçmişte tehlike arz eden bir bölgeydi. Vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda bu bölgede bir çalışma başlattık. Bu çalışma, AFAD ile birlikte karar alarak yürüttüğümüz bir çalışma. 30 metre uzunluğu 7 buçuk metre yüksekliğinde inşa ediyoruz istinat duvarımızı. Büyük bir çalışma. Kocaeli’nin kalbi İzmit’te sorunları çözmek için tüm sokaklarda çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ederek, “Huzur Sokak Turgut Mahallesi ile Orhan Mahallesi arasında sınırda olan bir sokak. Alanımızın tehlike arz etmesinden dolayı gerekli önlemlerin alınması için talebimizi ilettik ve gerekli çalışmalar kısa sürede başladı. Emeklerinden dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

“NİTELİKLİ BİR DUVAR İNŞA EDECEĞİZ”

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise çalışmalara dair yaptığı konuşmada, “ Huzur Sokakta bulunan perde duvarda ayrılmalar oluşmuştu, bundan dolayı da yolda çatlaklar meydana geldi, duvar da yıkılmak üzereydi. Biz de hemen çalışmalarımıza başladık. 30 metre uzunluğunda 7 buçuk metre yüksekliğinde bir perde duvar yapıyoruz. Kazı çalışmalarımıza başladık. Kazı sonrası da inşa çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Nitelikli bir duvar inşa edeceğiz burada. Zemin oturduktan sonra da asfalt çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.