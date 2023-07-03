Çocuk dostu İzmit Belediyesi; Türkiye Belediyeler Birliği, UNICEF iş birliği ile gerçekleştirilen Çocuk Dostu Şehirler konulu deneyim paylaşımı toplantısının 2. oturumuna katıldıKOCAELİ (İGFA) - Çocuk dostu kent İzmit hedefiyle yola çıkan İzmit Belediyesi, UNİCEF ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Türkiye Belediyeler Birliği, UNICEF iş birliği ile gerçekleştirilen Çocuk Dostu Şehirler konulu deneyim paylaşımı toplantısının 2. oturumu olan Çocuk Dostu Bütçe ve Veri Tabanı Pilot Uygulaması toplantısına katıldı.

Çocuk Odaklı Bütçeleme ve Afet Riski Azaltma, Çocuk Odaklı Bütçeleme ve Strateji Geliştirme, Erken Çocukluk Gelişimi Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı, Belediyelere Düşen Rol ve Sorumluluklar ve belediyelerin iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok belediye katılarak iyi uygulamalarını paylaştılar.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri’ne bağlı olarak görev yapan Esra Gündüz UNICEF işbirliği ile yürütülen Benim Evim Çocuk Merkezi ve Doğa Eğitim Kampüsü Projelerini toplantıya katılan diğer belediyelerle paylaştı.