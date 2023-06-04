İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen program kapsamında, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde 56 noktada kurulan stantlarda öğrencilere kek, meyve suyu ve su ikramında bulunulduKOCAELİ (İGFA) - Eğitim sürecine yönelik desteklerini her gün bir adım daha ileri taşıyan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, LGS öncesinde yine öğrencileri unutmadı.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen program kapsamında, okulların önünde kurulan stantlarda LGS’ye girecek öğrencilere kek, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Öğrencilere başarılar dileyerek, Başkan Hürriyet’in selamlarını ileten belediye personelleri, velilere de ikram da bulundu.

belediye başkan yardımcıları, koordinatörler ve meclis üyeleri İzmit’in birçok bölgesinde okullarda kurulan stantları ziyaret ederek, öğrenci ve velilerin sınav heyecanlarına ortak oldu. LGS adayları ve aileleri ikramlar için oldukça memnun olduklarını ifade ederek, bu yılda kendilerini unutmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.