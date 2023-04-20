İzmit Belediyesi yöneticileri ve çalışanları, yakınlarını anmak için arife günü mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşları unutmadıKOCAELİ (İGFA) - Ramazan Ayı’nın son gününde vatandaşların mezarlık ziyaretleri başladı.

İzmit Belediyesi de yakınlarını anmaya giden vatandaşların yanında oldu.

Kentte bulunan mezarlıklarda çam fidesi dağıtan ekiplere İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları ve koordinatörler eşlik etti. Arife gününde sevdiklerinin mezarlarına giden vatandaşlara çam fidesi dağıtan İzmit Belediyesi Yöneticileri, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ve bayram tebriklerini iletmeyi ihmal etmediler. Vatandaşlar ise böyle bir uygulamadan ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.