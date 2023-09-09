Kocaeli İzmit Belediyesi'nin haziran ayında resmi açılışını yaptığı; otizmli bireylerin bilişsel ve fiziksel gelişimini sağlayarak yaşamsal becerilerini geliştirmeyi hedef edinen Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi, İzmit’e ödül getirdiKOCAELİ (İGFA) - Otizmli bireylerin ve ailelerinin hayat standartlarının yükseltmek adına Haziran ayında resmi açılışı yapılan Otizm Spor ve Yaşam Evi, ilk eğitim dönemine başladı. 200’den fazla başvuru alan merkezde şeffaf bir kabul sürecinin ardından 50 otizmli birey eğitim almaya başladı. Kocaeli’de ilk ve tek olmasının yanı sıra Türkiye’de de sayılı örneği bulunan Otizm Spor ve Yaşam Evi, kente ödül kazandırmayı başardı.

ÖRNEK UYGULAMALAR ARASINA GİRDİ

Otizm Spor ve Yaşam Evi, açılalı çok kısa bir süre olmasına karşın örnek uygulamalar arasında yer aldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda yerel yönetimlerin projelerinin yer aldığı Marmara Belediyeler Birliği MARUF (Marmara Urban Forum) İyi Uygulama Çarşısı/Good Practise Showcase “İyi Uygulama Örnekleri” arasına girerek örnek uygulamalar arasına seçildi.