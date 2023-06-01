Fizyoterapist Elif Akıncı tarafından İzmit Belediyesi bünyesinde masa başında görev yapan personele yönelik ergonomi eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra kendi personeline yönelik eğitim programlarını da ara vermeden sürdürüyor.

Fizyoterapist Elif Akıncı, İzmit Belediyesinde masa başı görev yapan personele yönelik Duruş Bozuklukları, Kötü Duruşa Neden Olan Etkenler, İdeal Duruş Şekli, İdeal Oturma Şekli ve İdeal Yatış Pozisyonu konuların anlatıldığı ergonomi eğitimi verdi. Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitim programına 85 personel katıldı.

Eğitimin ardından İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sevtap Cengiz, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Fizyoterapist Elif Akıncı’ya hediye takdiminde bulundu.