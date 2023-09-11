İzmit Belediyesi, öğrencilerin yeni döneme tatlı bir başlangıç yapması adına okulların önünde hem öğrencilere hem de ailelerine kek ve limonata ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, bugün itibariyle yeni eğitim öğretim yılına başlayan çocukları ve ailelerini unutmadı.

Öğrencilerin yeni döneme tatlı bir başlangıçla başlamasına adına harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gezici ikram aracı ile öğrencilere ve ailelerine kek ve limonata ikram etti.

Aşevi’nde üretilen kek ve limona ikramları bugün Ulugazi İlkokulu ve Tavşantepe İlkokulu’nda başladı. Ayrıca birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum süreçlerini hızlandırmak ve velilerin heyecanına ortak olmak adına verilen hizmet önümüzde günlerde de devam edecek.