Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, kurtuluşun 102’nci yılında vatandaşlara etli pilav ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü sebebiyle Fevziye Camii’nde mevlit okuttu ve kentin farklı noktalarında vatandaşlara etli pilav ikramında bulundu

İzmit Belediyesi 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı vesilesiyle şehitlerimizin anısına Fevziye Camii’nde mevlit okuttu. Ayrıca ekipler Fevziye Camii’nin yanı sıra Yürüyüş Yolu, Sabri Yalım Parkı ve İzmit Belediye Meydanı’nda vatandaşlara etli pilav ikramında bulundu.

BAŞKAN HÜRRİYET DE KATILDI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Fevziye Camii’nde gerçekleşen dağıtıma katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Öğlen namazının ardından cemaate hayırlı bayramlar dileklerini ileten Başkan Hürriyet vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram etti. Vatandaşlar ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.