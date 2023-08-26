Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nin Sanat Akademisi projesi ve sanata katkıları nedeniyle kazandığı IGF Gold Star Ödülünü Başkan Hürriyet, IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’dan alırken, “Tüm İzmit halkına armağan ediyorum” dediKOCAELİ (İGFA) - 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklör Birliği IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, İzmit Belediyesinin Sanat Akademisi projesi ve sanata olan katkıları nedeniyle layık görüldüğü IGF Gold Star ödülünü pişmaniye festivalinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e takdim etti. Başkan Hürriyet, ödülü tüm İzmit halkına armağan etti.

HÜRRİYET, “EMEKÇİ KARDEŞLERİMİN BAŞARISI”

Başkan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak bu ödülü tüm İzmit halkına armağan ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımın, emekçi kardeşlerimin başarısıdır bu. Kentimize kazandırdığımız Sanat Akademisi vasıtasıyla aldığımız bir birliktelik ödülüdür. Sevgili Dorel Cosma’ya çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadı, İzmit halkıyla birlikte oldu” ifadelerini kullandı.

“İLK KEZ BİR TÜRK’E VERİLİYOR”

Prof. Dr. Dorel Cosma, “ Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu ödüle baktığımızda Dünya Folklor Birliği tarafından Başkanımızla birlikte ilk kez bir Türk’e veriliyor. Başkanımızı gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Tekrar görüşmek umuduyla” şeklinde konuştu.