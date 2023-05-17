İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play Off Final serisinin üçüncü maçında Alanya Belediyespor’u 65-61 yenerek seride 2-1 öne geçti.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play Off Final serisinin üçüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ne konuk oldu. Sezon boyunca süper lig hedefi için mücadele eden İzmitli sporcular, geçtiğimiz hafta İzmit’te oynanan 2. maçta Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni mağlup ederek seride skoru eşitlemişti. İzmit temsilcisi, Alanya 75. Yıl Spor Salonu’nda oynanan serinin üçüncü maçını da ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 65-61 kazanarak seride 2-1 öne geçti. İzmit Belediyespor, 18 Mayıs Perşembe günü yine Alanya’da oynanacak maçı kazanması halinde Kadınlar Basketbol Süper Ligine adını yazdıracak.