Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından müjdelenen “Engelsiz Yaşam Merkezleri” birer birer hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yapımı hızlı bir şekilde devam eden İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hafriyat ve zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Merkezleri inşa ediyor. Bu kapsamda Gebze’de inşası devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ardından İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için de çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.

BETONLAR DÖKÜLDÜ

Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı. H blok kısmının temel betonu, kolon ve perdelerin betonu ile döşeme betonu, hafriyat çalışmalarının tamamlandığı F bloğun ise temel, perde ve kolon betonları döküldü. A bloğun temel kazısını tamamlayan ve grobetonu döken yüklenici firma, temel altı yalıtım imalatları tamamlanan A bloğun ise yalıtım koruma betonunu döktü. Merkezin temel demirleri de ekipler tarafından bağlanıyor.