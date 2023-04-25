Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliğinin yansıtıldığı İzmit Eseler Camii, estetik görüntüsüyle vatandaşların beğenisini kazandıKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 2020’de inşaatına başlanan ve yapımı tamamlanarak ibadete açılan İzmit Eseler Camii, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliği ile görenlerin beğenisini kazanıyor.

Kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni yapılan çok sayıda camiye malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda, Büyükşehir’in katkılarıyla yapımı tamamlanan İzmit Eseler Camii ibadete açıldı.

BÜYÜKŞEHİR MALZEME DESTEĞİ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan, 1025 metrekare namaz kılma alanına sahip olan camide, üst katıyla birlikte aynı anda 2 bin kişi ibadet edebilecek. Büyükşehir Belediyesince, caminin yapımına hazır beton, demir, çelik konstrüksiyon çatı malzemesi, tuğla, kum, çimento, boya, pencere ve kapı desteği sağlandı, PVC doğrama ve dış cephe kaplaması yapıldı. Ayrıca caminin kubbe kaplamaları için gofrajlı alüminyum kaplama malzemesi verildi. Caminin işçiliği mahalle halkı ve hayırsever vatandaşlarca karşılandı. İç kısmı Selçuklu, dışı Osmanlı taş kaplama mimari özelliğinin yansıtıldığı cami, ahşap minber, ahşap kaplama mihrap ve nakışlarla bezenerek çok güzel bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşlar, önemli bir ihtiyacı gidererek mahalleye güzel bir cami kazandırdığı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Eseler Mahalle Muhtarı Tuncay Bostan, “Camimizin temelinden bitimine kadar Büyükşehir Belediyesinin katkısı var. Betonunu, demirini, kubbe kaplamalarını, camlarını, fayansını, çimentosunu, boyasını ne lazımsa hepsini Büyükşehir verdi. Biz sadece işçilik parası verdik. Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun. Böyle bir eseri mahallemize kazandırdı. Mahalle sakinlerimiz çok memnun. Daha önce cami konusunda sıkıntımız vardı, şimdi cemaatimiz huzur içinde ibadetini yapabiliyor. Mahallemize doğal gaz geldi. Alt yapısı tamamlandı, içme suyu ve yağmur suyu hatları değiştirildi, yenilendi. Şimdi Büyükşehir üst yapıya başladı. Çevre düzenlemesi ile birlikte mahallemize yaptığı hizmetlerden çok memnunuz, Başkanımıza mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.