İzmit Belediyesi'nin, alt yapı ve üst yapısını tamamen yenilediği Fethiye ve İstiklal caddelerinde yoğun yağışlardan kaynaklı hiçbir sıkıntı yaşanmadı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin hem alt yapısını hem de üst yapısını yenilediği Fethiye ve İstiklal Caddeleri ile bağlantı yollarında yoğun yağışlar sonrası herhangi bir su taşkını yaşanmadı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tam not alan Fethiye ve İstiklal caddelerindeki esnafı ziyaret ederek halkın görüşlerini dinledi.

Esnafın yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ettiği Başkan Hürriyet, yaptığı açıklamada “Alt ve üst yapısına 20 yıldır el sürülmeyen Fethiye Caddesi ve yan yollarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu hiçbir sıkıntı yaşanmamasından dolayı çok mutluyuz. Hem buradaki esnafın hem de vatandaşların sorun yaşamaması adına akılcı bir şekilde projemizi yaptık. Bunun da karşılığını yoğun yağışlar sonrası hiçbir sıkıntı yaşanmamasında görüyoruz” dedi.