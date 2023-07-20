İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümü dolayısıyla kentimizde yaşayan gazileri ve ailelerini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi anlamlı gün ve haftalarda şehit aileleri ve gazileri unutmayarak sık sık ziyaret programları gerçekleştirmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümü dolayısıyla İzmit’te ikamet eden gaziler ve ailelerini ziyaret ederek, uzun ve mutlu ömürler diledi. Koordinatörlere İzmit Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Birim Sorumlusu Merve Gökduman eşlik etti. Programda gazilere Kuran’ı Kerim hediye edildi.

Program kapsamında Kıbrıs Gazileri İhsan Ergül, Reşat Demirgök, Yalçın Barık ve ailelerine ziyarette bulunularak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletildi. Gaziler ve aileleri de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar dilediler.