Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen programda İzmit sahilinde kıyıdan gönüllüler, denizden ise balık adamlarla temizlik yapıldıKOCAELİ (İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde Marmara Denizi etrafında çevre temizliği yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Gölcük Değirmendere sahilinde yapılan kıyı temizliğinde 5 ton hayalet ağ temizlendi. Denizden çıkarılan atıklar sahil kenarında sergilendi.

TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI

Marmara Denizi’nin korunması ve toplumsal farkındalık oluşturmak için Türkiye Çevre Haftası 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizinde kıyı temizliği yapıldı. Temizlik Marmara çevresinde sahili bulunan tüm belediyelerin katılımıyla eş zamanlı yapıldı. İzmit Körfezindeki kıyı temizliği ise Gölcük Değirmendere Sahilinde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ata, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mahalle muhtarları, Hacı Halit Erkut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

“9 GÜNDÜR SU ALTINDA ÇALIŞIYORUZ”

Programda ilk konuşmayı Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceyhan yaptı. İzmit Körfezindeki su altı yaşamını da görüntüleyen Ceyhan, “Su altında geçmişten kalan ciddi bir enkaz var. Bunun en büyük nedeni bilinçsizce atılan ağlar ve o ağların yarattığı tahribat. Biz 9 gündür buradayız. Değirmendere Su Topluluğu ile birlikte suyun altındaki ağları çıkarttık. Su altında trajik sahnelere de şahit olduk. Misina ağlarına takılan canlıları da gördük. Değirmendere, Gölcük, Kocaeli bir sahil şehri. Dipte çok sayıda denizkestanesi göreceksiniz. Denizkestanesi varsa o su kalitelidir. Ağlarla birlikte atılan her şey suya ciddi anlamda zarar veriyor. Bizde bunları temizlemek istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Biz bu şehri yönetenler olarak bizden sonraki kuşaklara doğamızı temizleyerek bırakmamız lazım. Şu anda yapılan çalışmalar bu anlamda oldukça önemli. Ama sadece buradaki çalışmalar değil. En önemli çalışmayı Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Dip çamurunun temizlenmesi için İzmit Körfezinin doğu sahilinde ciddi bir çalışma var. Biyolojik çeşitliliğin artması için yapılan çalışma çok önemli. Denizlerin balıklandırılması çalışmaları çok önemlidir. Bunları gerçekleştiren Başkanımız Büyükakın başta olmak üzere çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların sonrasında Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla protokol ve gönüllü vatandaşlar İzmit Körfezi etrafında temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlar Değirmendere sahil kenarında çevre ve kıyı temizliği yaparken, dalgıçlar da İzmit Körfezi’ndeki hayalet ağlar başta olmak üzere dip temizliği yaptı.

Temizliğin ardından su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilendi. Kıyı temizliği kapsamında dalgıçlar 5 ton hayalet ağı temizledi.