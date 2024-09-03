30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geçen hafta sonu yapılan KBB Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılı sonuçlarla büyük takdir topladı.

İzmit Körfezi’nin 5 bin 100 metrelik parkurunda kadın ve erkeklerde 15 farklı yaş grubundan toplam 154 yüzücü kıyasıya yarıştı. Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda her kategoride ilk üçe girmeyi başaran sporculara madalya ve çeşitli ödüller verildi. Açık Su Yüzme Şampiyonası’na kentin başarılı spor kulüplerinden Körfez Gençlerbirliği SK’de 6 sporcu ile katıldı. Körfezli genç yüzücüler aldıkları başarılı sonuçlarla madalya kürsüsünü kimselere kaptırmadılar. Eymen Taha Turan; (17 yaş) erkekler genel klasman birincisi ve 16-17 yaş birincisi, Emre Fatih Kartal; (15 yaş) erkekler genel klasman ikincisi ve 14-15 yaş birincisi, Ali Yağız Çelik; (13 yaş) birincisi, Meyra Kocaman; (13 yaş) ikincisi oldu.

Sporculara madalya ve ödülleri Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından verildi.