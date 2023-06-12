İzmit Körfezi’ni dev akvaryuma haline getirecek Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İzmit Körfezi’nden 8 milyon ton çamur temizleyeceğiz. Bu projeyle Marmara Denizi yeniden hayat bulacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük çevre projesi olarak adlandırılan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğine hızla devam ediyor. Körfez’in doğu baseni çamur temizleme çalışmasına 2 Mayıs’ta start veren büyükşehir, İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryuma dönüştürmek için çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde inceledi. Projeyle ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın, "Marmara Denizi’nin ölmemesi için birçok çalışmanın aynı anda yürütülüyor. Biz yıllar içinde gerek nehirler aracılığıyla, gerek farklı yollarla denize ulaşan ve biriken çamuru denizden alma işlemi yapıyoruz. TÜBİTAK ile yıllardır çalışma yürütüyoruz. TÜBİTAK, 2017’nin sonu itibariyle bir çalışma başlattı ve denizin içinde yaklaşık 8 milyon ton çamurun çıkartılması gerektiğini bize söyledi. İstanbul Üniversitesi’ndeki uzmanlar da çalışmalara destek verdi. Burada denizde biriken çamur çekiliyor. Çekilen çamur membran tüplerin içine sulu bir şekilde pompalanıyor. Orada içine ilave edilen katkı maddelerle çamur çökertilerek tüplerin içinde hapsediliyor. Yani çamuru bertaraf ediyoruz. Sonra temizlenen suyu denize geri veriyoruz. Denizdeki suyun içinde azot ve fosforu var. Bu da müsilajın ortaya çıkmasına sebep olan mikroorganizmaları besliyor. Yapılan dip çamuru temizliği ile beslenme kaynaklarını ortadan kaldırarak, Marmara Denizi’nin yeniden hayat bulmasını sağlayacağız. Müsilajla birlikte denizdeki oksijen seviyesi de azalıyor. Oksijenin azalması denizdeki canlı yaşamını ortadan kaldırıyor. Bütün bunların önüne geçebilmek için bu devasa projeyi uyguluyoruz. Amacımız denizdeki biyoçeşitliliği artırmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak" şeklinde konuştu.