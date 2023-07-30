İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir araya getiren açık yüzme yarışında heyecan dolu anlar yaşandı. 600 sporcunun 2 bin 650 metre yüzdüğü yarışta, 16 yaşındaki Muhammet Yavuz Selim Oğuz birincilik madalyasını göğüsledi.

’Körfez’in İki Yakası Bir Araya Geliyor’ Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Derince Belediyesi ortaklığında gerçekleştirildi. 600 sporcunun katıldığı yarış Derince sahilden start aldı. Koşarak denize atlayan sporcular 2 bin 650 metreyi kulaçladı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına hazırda bulundu. Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere Çınarlı Sahili’ne ilk ulaşan isim ise 16 yaşındaki Muhammet Yavuz Selim Oğuz oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yarışları yerinde izledi.

“Gerçekleştirilen yarış İzmit Körfezi’nin güzelliğini tüm Türkiye’ye gösterecek”

Önümüzdeki yıl yarışları uluslararası boyutta yapmak için çalıştıklarını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Körfez’in iki yakası bir araya geliyor yüzme yarışının 2’ncisini bir anlamda da ilkini yapıyoruz. Geçen sene Gölcük’ten Derince ’ye yapılmıştı bu sene Derince’den Gölcük’e yapılacak. Geçen seneye göre baktığımızda katılım yüzde 50 oranında artış var. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 600 sporcu bugün İzmit Körfezi’nde kulaç atacak. Kocaeli Büyükşehri Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Derince Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen yarış İzmit Körfezi’nin güzelliğini tüm Türkiye’ye gösterecek" dedi.

"Körfezimiz’in temiz ve yüzülebilir olduğunu gösteriyoruz"

Katılımdan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bölgemizde gerçekleştirilen etkinliğin güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. Körfezimiz’in temiz ve yüzülebilir olduğunu gösteriyoruz. Yalnız yüzme değil 24 dalda yılda 18 bin öğrenciye sportif faaliyet veren bir belediyeyiz. Amacımız gençleri sokaktan kurtarmak. Hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini sağlamak" diye konuştu.

"11 farklı ilden 600 civarından sporcunun katılımı var"

Yarışların geleneksel haline geldiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bu sene 11 farklı ilden 600 civarından sporcunun katılımı var. Geçen seneye göre katılımda yüzde 50 civarında artış var. Zaman içinde Körfez’in su sporlarının he türünün merkezi haline geldiği vizyon doğrultusunda çalışıyoruz. Bugün açık su yüzme yarışları gerçekleştiriliyor. Farklı illerden katılımcıların olması hem katılımcı sayısının artması oldukça sevindirici. Zamanla geniş katılımlı açık su yüzme yarışına doğru yol alacak. Uluslararası boyutta gerçekleştirilecek inşallah. 23 arıtma tesisimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bir damla evsel atık suyu bile arıtmadan geçmeden Körfeze salmıyoruz. Bizim gibi yapan az sayıda belediye var” şeklinde konuştu.

"Akıntıya karşı nasıl yüzeceğimi biliyordum"

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan 16 yaşındaki Muhammet Yavuz Selim Oğuz, "İstanbul’dan geliyorum ilk defa Kocaeli’de bu yarışa katılıyorum. Çok güzel bir duyguydu eğlenceliydi. Daha önce Kocaeli’de hiç yüzmedim ama Alanya ve Muğla’da 7.5 ile 5 kilometre yüzdüm. Tecrübem vardı akıntıya karşı nasıl yüzeceğimi biliyordum. Denizlerde yüzmeye alışığım. Bırakma noktasına geldim ama bırakmadım yorgunluğun üzerine gidince vücut açılıyor. O yorgunluk artık sana gelmiyor. Ondan hiç bırakmadım ful tempomu devam ettirdim" ifadelerini kullandı.