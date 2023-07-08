Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanan binalarda yıkım işlemlerinde sona geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kamulaştırma işlemleri kapsamında kalan son 3 binanın da yıkım işlemine başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldiği günden bu yana üzerinden titizlikle durduğu Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bölgeye değer katacak çalışmalarda sona gelindi. Bölgede çözüme kavuşturulan kamulaştırmanın ardından başlayan yıkım çalışmaları tamamlanmak üzere. Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların yıkım işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlik ile sürdürülüyor.

BÖLGE HALKI HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİ

2021 yılının son aylarında başlayan çalışmalar sonucunda kalan 3 binanın yıkım işlemine başlayan ekipler, çalışmalarını birkaç gün içerisinde sonuçlandıracak. Yıkım işlemlerinin ardından bölge daha geniş bir hale gelecek ve değer kazanacak. Bölge halkı çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.