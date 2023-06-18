İzmit Belediyesi Sanat Akademi Tiyatro Bölümü kursiyerlerinin yılsonu çalışmaları kapsamında sahnelediği oyunlar izleyiciler tarafından çok beğenildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü kentin sanat anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tiyatro bölümünde yıl boyunca eğitim gören kursiyerler emeklerini eğitim dönemi sonunda sergiledikleri oyunlarla taçlandırıyorlar. Kursiyerlerin performansları izleyenlerden alkış alıyor.

Kursiyerlerin sahnelediği, Melih Cevdet Anday’ın ‘Ölüler Konuşmak İsterler’ adlı oyununun ardından görüşlerini belirten seyircilerden Aleyna Altaş, “Oyun çok keyifliydi, çok güzeldi. Kısa sürede çok iyi bir oyun ortaya koydular. Ona rağmen çok keyifli bir oyunculuk sergilediler. Replikler ve monologlar açısından da çok keyifliydi. Tebrik ediyorum, çok güzel bir seyir sundular bize, iyi ki geldim. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık. Sanatın her yerde olması bizler için çok değerli. Bunun İzmit’te olması, yaşadığımız yerde olması, ulaşılabilir olması bizim için çok daha kıymetli. Sanat her yerde var olsun ve hep yayılsın” dedi.

Oyunu çok beğendiğini vurgulayan Bengisu Şentürk ise , “Oyun keyifli bir oyundu. Melih Cevdet Anday’ın bilmediğim bir oyunuydu. O açıdan da çok değerli oldu benim için. Keyifliydi, güzeldi. İzmit’te tiyatroyu aktif olarak takip ediyorum. İzmit Belediyesi Sanat Akademisinin programlarını da takip ediyorum. Bir önceki oyunu da izlemiştim. Burada yapılan çok değerli bir şey. İzmit’in tiyatroyla ilgili bir geçmişi var. Bunun destekleniyor olması bence çok güzel. Bu yöndeki çalışması hem takdir ediyor hem de destekliyoruz” diye konuştu.

Sibel Karadeniz adlı seyirci de oyun için verilen emeği bildiğini belirterek, “Oyun çok güzeldi çok da sevdiğim bir arkadaşım rol aldı. Keyifle izledik. Oyunda güzel mesajlar verildi bize. Oyunun sahneye koyulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ekip bu oyunu sahnelemek adına uzun zamandır emek veriyordu. Tiyatroseverler için çok güzel bir akşam oldu. İzmit Sanat Akademisi gibi sanatsal aktivitelerin yapıldığı yerlerin olması değerli. Bu çalışmaların devamının gelmesini diliyorum” dedi.