Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ve Kandıra ilçeleri kırsal mahallelerinde yapılan üstyapı çalışmalarıyla güvenli ve konforlu ulaşım sağlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde kırsal mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda, üstyapı çalışmalarıyla güvenli ve konforlu ulaşım sağlanıyor. Kandıra ve İzmit köylerine ulaşımın sağlandığı yollarda asfalt onarım, yağmursuyu tahliyesi için V kanal imalat ve parke yapım çalışmaları yapıldı.

PARKE VE V KANAL

Kandıra Topluca-Kırkarmut Mahallerinde yağmur suyunun tahliye edileceği yol kenarına V kanal imalatı yapıldı. Safalı mevkiinde parke, Safalı Hacimazlı Bollu grup yolu asfalt onarım çalışması yapıldı. İzmit Eseler Mahallesi yoluna parke döşendi.

Emirhan Mahallesinde asfalt onarım çalışması yapılırken Orhaniye Mahallesi yolunda yağmursuyu tahliyesi için V kanal imalatı yapıldı.