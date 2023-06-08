Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve İzmit Halk eğitim Merkezi işbirliğiyle kadınlar için yaza merhaba yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda SEKA Park’ta kadınlar için Yaza Merhaba etkinliği düzenlendi.

Saat 09.30’da başlayan etkinlikte ilk olarak katılımcılar uzman spor eğitmenleri eşliğinde Plajyolu’na kadar tempolu bir şekilde yürüyüş gerçekleştirdi.

Katılımcılar yürüyüş sonrasında başlangıç noktasına geri dönerek piknik yaptı. Piknik programında İzmit Belediyesi tarafından çay, simit ikramında bulunuldu. Çeşitli sportif yarışmalar ve müzik eşliğinde düzenlenen piknik etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Programdan memnun kalan katılımcılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.