“Kocaeli Güzelleşiyor Projesi” kapsamında hayata geçirilen resim uygulamaları bu kez İzmit Gar Köprülü Altgeçidi’nin duvarlarına yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki duvarlara ve diğer mekanlara “Kocaeli Güzelleşiyor Projesi” kapsamında resim uygulaması gerçekleştiriyor. Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması, bu kez D-100 Karayolunun altında bulunan İzmit Gar Köprülü Altgeçidi’nin duvarlarına yapıldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler, bulunduğu bölgeye güzelleştirdi.

AKVARYUM GÖRSELLERİ ÇİZİLDİ

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde bulunan meydan, bulvar, köprü ve caddelerin, ayak ve duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Bu kapsamda İzmit Gar Köprülü Altgeçidi’nin duvarlarına akvaryum temalı görseller yapıldı. Bulunduğu bölgeye görsel anlamda zenginlik katan resim uygulaması, vatandaşların da beğenisini kazanıyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında köprü altındaki duvarlarda bulunan rölyeflerin bakım işleri de gerçekleştirildi.

KENT ESTETİĞİ GÜÇLENİYOR

Çalışma ile vatandaşların gün içerisinde araç ve yaya olarak yoğun şekilde kullandığı İzmit Gar Altgeçidi’nin altına birbirinden güzel akvaryum görselleri uygulaması ile bölgeye görsel zenginlik kazandırıldı. Kocaeli genelinde hayata geçirdiği üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımda yol konforunu arttıran Büyükşehir Belediyesi, "Kocaeli Güzelleşiyor Projesi" kapsamında uyguladığı resim çalışmaları ile şehrin estetiğini de güçlendiriyor.