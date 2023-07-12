İzmitlilerin yazın serinlemek için ilk tercih noktası olan İzmit Belediyesi Aquapark’ı hizmete başladıKOCAELİ (İGFA) - Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatmak için kapılarını yeniden açtı.

Her yıl İzmitlilerin serinlemek adına ilk durağı olan İzmit Belediyesi Aquapark’ı tüm vatandaşları bekliyor.

Kocaeli’nin ilk aquaparkının çeşitli bölgelerinde, her yaşa ve ilgiye hitap eden farklı su oyunları ve kaydıraklar bulunuyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar, Aquapark’ta eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşama şansına sahip oluyorlar. Bu hafta itibariyle kapılarını açan Aquapark hafta içi ve hafta sonu 11.00-18.30 arasında vatandaşlara hizmet verecek.