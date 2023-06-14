İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) işbirliğinde hayata geçirilen Bağ Projesi’nin ödül töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “ Kadınlarımızın gücünü hep birlikte yükseltmeye devam edelim” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kadınların hem sosyal, hem de ekonomik alanda daha fazla yer alması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile KOİDER’in, ‘İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor’ temasıyla yürüttüğü Bağ Projesi’nin ödül töreni İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Programda Bağ Projesinde yer alan katılımcılara sertifikaları takdim edilirken en başarılı 3 proje sahibi de ödüllerine kavuştu.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Çakıcı, Bağ Projesi Koordinatörü Evrim Atasoy Ürük, Bağ Projesine katılan girişimci kadınlar, İzmit Belediyesi yöneticileri, KOİDER yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kendisinin de hem anne, hem de çalışan bir kadın olarak bu zorlukları iyi bildiğini belirterek, "Siyaset gibi özellikle erkek egemen bir alanda varlık göstermeye çalışan bir kadın olarak Türkiye’de kadın olmak gerçekten zor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi, maddi, manevi kimseye bel bağlamadan yaşayabilmesi ve toplum içinde yer kazanabilmesi gerçekten çok kıymetli. Bu duruma çok ama çok önem veriyoruz" dedi.

“DAHA ÇOK KADIN GİRİŞİMCİ OLSUN İSTEDİK”

Bağ Projesi'nin bağları güçlendiren samimi, kadın dayanışmasını da ön plana çıkaran bir isim olduğunu belirten Hürriyet, "Kendilerinin 2019 yılında başlattıkları bir proje ve şimdi de İzmit Belediyesi İZGİM ortaklığını gerçekleştirerek daha geniş kitlelere ulaşarak daha çok kadın girişimci olmasını istedik. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında KOİDER ile birlikte ‘İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor’ temasıyla birlikte Bağ Projesi’nin lansmanını gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda seçilen kadın arkadaşlarımız 7 hafta boyunca iş dünyasıyla ilgili pek çok eğitim aldı" dedi.

İzmit Çarşısı’ndaki 221 üreticiden, 195'inin kadın üretici olduğuna dikkati çeken Başkan Hürriyet, belediye olarak eğitim programları, mentorluk desteği ve finansal kaynaklar sunarak kadınlarımıza potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Törende konuşan KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Çakıcı da, projenin her aşamasında desteğini bizlerden esirgemeyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, tüm yöneticilerine teşekkür etti. Çakıcı konuşması sonrasında Başkan Hürriyet’e projeye katkılarından dolayı plaket takdim etti.

PROJEDE ÖDÜL ALAN KATILIMCILAR VE PROJELERİ

Birinci: Songül Adıyaman - Triton Ceramic Art İkinci: Fatma Çelebi – Gül Bahçe Üçüncü: Hediye Nur Dalkılıç – Yadigar