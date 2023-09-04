Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı amaç edinen İzmit Belediyesi Çınar Akademinin gurur tablosu başarılı öğrencileri, kentin birçok noktasındaki billboardlarda yerini aldıKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliği ilke edinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, geçtiğimiz sene eğitim hayatına başladı. Çok kısa sürede kadrosunu alanında uzman isimlerden oluşturan Çınar Akademi sayesinde birçok öğrenci hayal ettiği üniversitelere yerleşme imkanı buldu.

Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı amaç edinen Çınar Akademinin gurur tablosu, kentteki billboardlarda yerini aldı. İzmit’in evlatlarının bu başarısı, vatandaşlardan da takdir topladı. YKS sonucunda ilk 2 bine 1, ilk 10 bine 2, ilk 20 bine 6, ilk 50 bine 9, ilk 70 bine 12 ve ilk 100 bine 16 Çınar Akademi öğrencisi girme başarısı gösterdi. Çınar Akademi öğrencilerinden Sıla Türkkal 1949’uncu sıralama başarısıyla Üniversite giriş sınavı olan YKS’de ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı.