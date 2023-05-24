İzmit Belediyespor Güreş Takımı, kentimizi gururlandırmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli'ni başarıyla temsil eden İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Antalya Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde birçok başarı elde etti

Birçok spor branşında kentimizi temsil eden İzmit Belediyesi, başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadın Basketbol Takımının şampiyon olup Süper Lig’e yükselmesinin ardından İzmit Belediyespor Güreş Takımı da Antalya Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’nden birçok başarılı derece elde etti.

SPORCULARDAN BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Türkiye Geleneksel Yağlı Güreş Federasyon Yağlı Güreş Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Antalya Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşlerinde bir adet final 3 adet çeyrek final 3 adet ilk 16’ya kalma başarısı gösterdi. İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ve Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen sporcuların yanında olarak destek oldu. Sporcular desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya’ya teşekkür etti.

MANAVGAT’TA DERECE YAPAN SPORCULAR

Barış Kemal Yiğit ayak boyunda; 2. Oldu

Oğuzhan Ünal küçük orta büyük boyunda: Çeyrek final

Furkan Güler küçük orta büyük boy: Çeyrek final

Mert Asal deste orta: İlk 16’ya girdi.

Efkan Özmetin deste büyük: İlk 16’ya girdi

Özgür Güreşen deste ortada: İlk 16’ya girdi