İzmit Belediyesi'nin her sene düzenlendiği ve geleneksel hale gelen halk iftarları Kuruçeşme’de yoğun katılımla devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Ramazan ayı ile birlikte halk iftarlarına mahalle mahalle devam ediyor. Kuruçeşme Hasan Atakan Caddesi’nde verilen iftar programına çok sayıda Kuruçeşmeli vatandaş katıldı.

İftar programında İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca ve belediye yöneticilerinin yanı sıra Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez yer aldı.

İftar sonrası konuşan İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, “Böylesine güzel ve geniş katılımın olduğu bir iftarda sizlerle bir araya gelmek çok güzel. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını sizlere getirdim. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlarım” dedi. Kuruçeşmeli vatandaşlar iftar programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.