İzmit Belediyesi tarafından ilçenin tarihi mirasını yaşatmak adına her hafta sonu düzenlenen, "Kültür Rotası" programı ilgi odağı oldu.

İzmit’in geçmişten gelen mirasını gelecek nesillere aktarılması adına İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, her hafta sonu gerçekleştirilen “Kültür Rotası” programı ilgi görüyor. Son olarak Türk Hava Yoları (THY) çalışanları ve Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin katıldığı ve tarih koridorunda gerçekleşen programda rehberler eşliğinde bilgiler aktarıldı. Öte yandan programın düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.