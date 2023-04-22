İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Play-Off Yarı Final serisinin ilk maçında Pazar günü Botaş Gelişim’i konuk edecek. Başkan Hürriyet bu önemli maça bütün İzmitlileri davet ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam ediyor. İzmit’in Perileri, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final serisinin ilk maçında kendi sahasında Botaş Gelişim Kadın Basketbol Takımı’nı konuk edecek. 23 Nisan Pazar Günü saat 16:00’da İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda final için parkeye çıkacak olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın maçına Başkan Hürriyet’den davet geldi.

İzmit Halk Bayramlaşmasında yaptığı konuşmada bütün İzmitlileri maça davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi Kadın Basketbol takımımız var. 23 Nisan tarihinde yarı final maçına çıkacağız. Bizi o önemli maçta yalnız bırakmayın. Güzel bir maç keyfini beraber yaşayalım istiyoruz” dedi.

zmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın final yolunda Botaş Gelişim ile oynayacağı diğer karşılaşma ise 25 Nisan Salı günü saat 16:00’da yine İzmit’te oynanacak. Eğer takımlardan biri iki galibiyete ulaşamazsa 3. maç 28 Nisan Cuma günü saat 18:00’de Botaş’ın sahasında oynanacak.