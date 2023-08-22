Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor’da antrenmanlar devam ederken Başantrenör Hasan Fırat Okul yaptığı açıklamada, “Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak kentin göğsünü kabartan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. U 16 Milli Takım hazırlık kampında olduğu için sezon hazırlıklarına geç katılan Başantrenör Hasan Fırat Okul, yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul yaptığı açıklamada, “Takımımızla bir araya geldik. Zaten iki haftadır kendileri çalışıyorlardı. Her şey gayet iyi gidiyor. Bugün benim de ekibe katılmam ile birlikte taktik idmanları biraz daha artacak. Ayrıca bu hafta da aramıza katılacak yabancı oyuncularımız var. Yabancı oyuncuların da katılması ile beraber hazırlık evresinin sonuna gelmiş olacağız.

Lig, 13-14 Eylül tarihlerinde başlayacak. Diğer senelere göre biraz erken başlamış olacak. Bu durum bazı kulüpler için dezavantaj olacak. Yabancı oyuncularımız lig başladığında aramızda olacağı için bu durumu avantaja döndüreceğiz. Eylül ayı bizim için adaptasyonu arttırma dönemi olacak. O süreçte de maçlarda iyi sonuç alırsak her şey istediğimiz gibi gider.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Orta seviyenin üstünde bir takım kurduk. Tecrübeli milli takım oyuncularımız var. Bu işler kağıt üzerinde değil sahada belli olur. Öncelikle hedefimiz play-off oynayabilmek. Daha önce yaşadığımız kabusları yaşamak istemiyoruz. Bu doğrultuda bir takım kurduk. Sıralamada ne kadar üstte olursak bizim için başarı olacak. Şu anda takımımızda 3 yabancı var. Dördüncü yabancı hakkımızı sezon içerisinde saklı tutacağız. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi. İzmit’in Perilerinin antrenmanını İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Yaşar Kardaş ve İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca’da takip etti.